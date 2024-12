Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non la gara che sognavo, ad Abu Dhabi vogliamo chiudere i conti”

Leggi su Oasport.it

è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail il pilota della McLaren ha centrato un podio importante per la classifica costruttori.Il Gran Premio ha visto il successo di uno strepitoso Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e proprio al pilota australiano. Quarta posizione per George Russell, quindi Quinta per Pierre Gasly, sesta per Carlos Sainz quindi settimo Fernando Alonso, mentre Lando Norris non è andato oltre la decima posizione.Al termine dellaqatariota il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto al podio: “Unadavvero complicata tra errori, penalità e Safety Car.