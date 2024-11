Oasport.it - F1, Max Verstappen penalizzato di una posizione! La pole position del GP del Qatar va a George Russell

Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gran Premio del, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Max, che in teoria aveva fissato lasul tracciato di Lusail, è stato retrocesso di unanello schieramento di partenza della gara di domani (ore 17.oo italiane) a favore diche era giunto secondo.Cos’è successo nel corso della Q3? Il pilota fresco vincitore del quarto titolo mondiale consecutivo, si è fatto trovare in traiettoria mentre sopraggiungeva proprioche, invece, era nel corso del suo ultimo tentativo. Un ostacolo evidente che non è passato inosservato. L’olandese è stato convocato dagli steward della pista di Lusail che, pochi istanti fa, hanno rilasciato il comunicato ufficiale.