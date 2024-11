F1 GP Qatar 2024 Wolff | Soddisfatti la macchina funziona in queste condizioni

Leggi su Sportface.it

“In generale siamodel risultato ottenuto come team. Lasembrare bene in. A George è mancato pochissimo per assicurarsi la pole contro Verstappen”. Così Totoha commentato il sabato del GP didi F1, che ha visto in scena prima la Sprint e poi le qualifiche per la gara di domani, con Russell che, da secondo, è stato poi promosso in pole per la penalità a Max Verstappen. Il team principal della Mercedes ha poi parlato della situazione relativa a Hamilton, uscito non soddisfatto dalla giornata odierna: “Per quanto riguarda Lewis, questa generazione di monoposto non sempre è adatta al suo stile di guida. Gli piace entrare aggressivo nelle curve e purtroppo lanon può farlo, ora, soprattutto in qualifica. Ma Lewis, di solito, in gara riesce ad adattarsi come ha fatto la scorsa settimana, superandodopo