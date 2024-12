Inter-news.it - Dumfries: «Molto contento del rinnovo. Inter è casa!»

Denzel Dumfries si è pronunciato prima dell'inizio di Fiorentina-Inter, match previsto per stasera alle ore 18. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Fiorentina-Inter: «Ancora presto per parlare, ma la Fiorentina ha fatto belle gare fino adesso, ma speriamo in una buona partita. Vogliamo vincere. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto una bella settimana con tanti allenamenti. Siamo pronti per questa partita. Sono molto contento del rinnovo, l'Inter è una bella squadra. Mi sento a casa qui, mi godo il nuovo contratto».