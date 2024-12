Sport.quotidiano.net - Dopo il trittico di amichevoli. Quesada, idee chiare per il futuro azzurro

Non si è ancora spenta l’eco della sconfitta (dignitosa) con gli All Blacks (11 a 29) che già si pensa al prossimo obbiettivo. Così succede nel rugby moderno. Il 6 Nazioni è nei pensieri delle squadre dell’Emisfero Nord, il rinnovamento degli organici e il consolidamento di quelli appena messi a punto in quelle del Sud. Per, ct, l’orizzonte è addirittura più ampio: supera i 2025 e ’26 per completarsi, addirittura, con il Mondiale 2027 in Australia., pragmatico, simpatico e persino affascinante allenatore dell’Italia scelto da un presidente Federale (Innocenti) e, al momento, confermato dal successore (il neo eletto Duodo) di sicuro ha le. Le sa anche esporre in maniera lucida e comprensibile. Andando a scavare in questoautunnale, di cose positive frutto del suo lavoro ne sono emerse alcune: interessanti fasi in attacco, una touche capace di farsi valere e dei trequarti ai quali finalmente non cade inesorabilmente la palla.