Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: la Ferrari spera in una occasione a Lusail

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 La classifica del Mondiale piloti:1. Max Verstappen (Red Bull) 4042. Lando Norris (McLaren) 3473. Charles Leclerc () 3234. Oscar Piastri (McLaren) 2765. Carlos Sainz () 2636. George Russell (Mercedes) 2227. Lewis Hamilton (Mercedes) 2118. Sergio Perez (Red Bull) 1529. Fernando Alonso (Aston Martin) 6210. Nico Hulkenberg (Haas) 3711. Yuki Tsunoda (RB) 3012. Pierre Gasly (Alpine) 2613. Lance Stroll (Aston Martin) 2414. Esteban Ocon (Alpine) 2315. Kevin Magnussen (Haas) 1416. Alexander Albon (Williams) 1217. Daniel Ricciardo (RB) 1218. Or Bearman (/ Haas) 7 (6 ined 1 in Haas)19. Franco Colapinto (Williams) 520. Liam Lawson (RB) 421. Zhou Guanyu (Sauber) 022. Logan Sargeant (Williams) 023. Valtteri Bottas (Sauber) 016.