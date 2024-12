Ilgiorno.it - Cristiana Capotondi: “Abbiamo perso empatia. Milano inutilmente veloce”. L’attrice a teatro con ‘La Vittoria è la balia dei vinti’

– Sotto le bombe si livellano le differenze sociali? Forse, chissà. Speriamo di non doverlo mai sperimentare. Ma è un po’ questa la tesi di “Laè ladei vinti“, oggi e domani al Franco Parenti. Doveè una nobildonna che si ritrova a dover accudire i figlioli della suain crisi di panico, durante il bombardamento di Firenze del 1943. Un apologo. Scritto e diretto da Marco Bonini. Con protagonista, sempre piuttosto inedita nelle scelte progettuali. In questi giorni madrina del Torino Film Festival., cosa l’ha convinta a portare aquesta vicenda? “La storia stessa. Intesa anche come Storia con la S maiuscola, che attraversa le nostre vite con delle conseguenze, cambiandoci. Le due donne non saranno più le stesse dopo questo episodio.