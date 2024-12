Lettera43.it - Come sta Edoardo Bove dopo il malore in Fiorentina-Inter

Momenti di paura perdurante. Il giocatore viola cresciuto nella Roma, 22 anni, si è accasciato al 17? del primo tempo della partitaun, in una fase della partita particolarmente concitata mentre si stava discutendo dell’annullamento di un gol segnato dai nerazzurri, con Lautaro Martinez. Subito tutti i calciatori, compagni e avversari, compresi i componenti delle due panchine hanno fatto “scudo” in cerchio attorno al ragazzo, steso a terra.l’entrata in campo della barella, il giocatore è stato portato via in ambulanza. Attimi di grande apprensione per tutti, con i giocatori in lacrime e il pubblico col fiato sospeso. La partita è stata ovviamente rinviata. Masta il giocatore?I momenti concitatoildi(Getty).sta? Ha ripreso conoscenza e respira autonomamentecirca 45 minuti le prime agenzie di stampa hanno comunicato alcuni aggiornamenti sullo stato di salute di, cheessere stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze avrebbe ripreso conoscenza, respirando autonomamente,confermato da Adnkronos.