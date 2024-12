Sport.quotidiano.net - Catch’n serve ball, che festa. Aics Forlì e Frampula ai vertici

Si è tenuta in Puglia, tra il PalaFefe di Squinzano e il PalaVentura di Lecce, la prima edizione del campionato nazionale di– o meglio, la prima con la nuova denominazione ufficiale della disciplina sportiva in origine chiamata Mamanet –, manizione organizzata dacon la partecipazione di 28 squadre provenienti da tutta Italia. Una competizione che ha portato grandi soddisfazioni e tanto divertimento alle società di casa nostra, visto che si sono date battaglia per il titolo Veneree Gian Net. Alla fine la vittoria è andata alla squadra Venere, allenata dalla coach Raffaella Ottobretti, in una finalissima decisa solamente nel terzo, tiratissimo set, giocato veramente al cardiopalma. La società forlivese ha schierato anche una seconda squadra, Marte, alla fine classificatasi al 13º posto.