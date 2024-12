Ilgiorno.it - Boom delle bancarelle, oggi si replica

Babbo Natale e il suo carro, folletti e elfi, animali, figuranti e decorazioni, le proposte regalo "fatte a mano" dalle donne del borgo su banconi di legno negli antichi cortili, la polenta nei calderoni, beveraggi e leccornie nelle casette di legno. Un successo la "prima" di domenica scorsa, el’appuntamento è ancora a Corneliano Bertario, la frazione medievale di Truccazzano, dove hanno aperto i battenti i mercatini dell’Accademia medioevale cornelianese. Una vecchia tradizione, rinverdita ormai da qualche anno a cura dell’associazione, ricca di appuntamenti, ma soprattutto suggestivo mix di magia natalizia e fascino campagnolo. L’appello a partecipare viaggia di social in social: "È previsto uno splendido sole, una giornata ideale per venirci a trovare". Il via dalle dieci del mattino, gli appuntamenti si snodano per tutta la giornata.