Quotidiano.net - Bonus per spese extrascolastiche in arrivo dal 2025: quali sono i requisiti per chiederlo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 dicembre 2024 – È un aiuto per tutte le famiglie che non pospermettersi di pagare corsi pomeridiani ai propri figli, pure indispensabili a certe età, per socializzare ma anche per allenare il proprio corpo e correggere eventuali problemi legati allo sviluppo: è ilper, del valore di 500 euro, che nelpotrà essere erogato a chi ne farà richiesta, avendo inecessari. A chi spetta ile cosa permette di acquistare La nuova Legge di Bilancio ha confermato l’iniziativa nell’ambito di un progetto più ampio che rientra nel Fondo Dote Famiglia, pari a 30 milioni di euro, provenienti dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili. Ilpuò essere utilizzato per corsi di lingua: imparare una nuova lingua è utile per la propria crescita culturale e professionale; per frequentare percorsi didattici e culturali: attività che stimolano l’apprendimento e la creatività, come laboratori di arte, scienze, storia e tanto altro; per migliorare la propria educazione musicale: corsi di musica, che sviluppano le capacità cognitive e artistiche dei bambini; per fare sport e altre attività educative: le attività sportive promuovono la salute fisica e il lavoro di squadra, ma anche altre esperienze formative come la danza o il teatro.