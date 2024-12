Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows utilizzerà Denuvo e richiederà un account Ubisoft? Ecco la risposta ufficiale

ha aggiornato la pagina di Steam di, confermando che il gioco, il controverso sistema di protezione anti-manomissione.Il publisher francese ha inoltre precisato che sarà necessario utilizzare unper accedere al gioco, anche per chi lo acquista su Steam. Ovviamente queste novità hanno scatenato rapidamente un certo dibattito online, con non pochi fan che hanno criticato in particolar modo l’utilizzo della tecnologiada parte di questo nuovo capitolo della serie ambientato in Giappone.Questo perchériesce sì a proteggere il gioco di turno dalla stretta della pirateria, almeno per i primi giorni, ma nonostante questo si tratta di un software che in ben più di un’occasione è finito al centro di polemiche per il presunto impatto negativo che ha sulle prestazioni dei titoli.