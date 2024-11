Secoloditalia.it - Vile attentato nella notte a Canosa di Puglia, bruciato il portone di casa dell’eurodeputato di FdI Francesco Ventola

Le fiamme divampano, quando sono all’incirca le tre dellaappena passata adi, e ildidell’europarlamentare di Fratelli di Italiabrucia. L’incendio è scoppiato mentre il politico e la sua famiglia si trovavano all’interno dell’abitazione: il fuoco delli ha colti nel sonno e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ora sul caso indaga la polizia.ildidi, europarlamentare di FdIIn un primo momento, secondo le ricostruzioni inziali si ipotizza che l’incendio sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. Poco fa, invece, in base a quanto apprende l’Adnkronos sembra che non si tratterebbe di una molotov, ma che qualcuno abbia cosparso del liquido infiammabile sulprima di appiccare le fiamme e fuggire.