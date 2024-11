Abruzzo24ore.tv - Un albero di Natale da record che celebra l'inclusione in Abruzzo

L'Aquila - Luci, sport e solidarietà: l’di Cesaproba onora gli atleti di Special Olympics in un evento che illumina il tema della disabilità. Dal prossimo 7 dicembre, il Colle della Croce di Cesaproba (nel comune di Montereale, provincia dell’Aquila) si trasformerà in uno spettacolo di luci straordinario. Grazie a un progetto ambizioso e ormai consolidato, verrà inaugurato quello che è definito "l'dipiù grande d'": un'installazione di duemila metri quadri di luci che abbraccerà la collina. Quest'anno, l'evento assume un significato speciale: l'sarà dedicato agli atleti di Special Olympics Italia - Team L’Aquila, un'organizzazione che promuove l'attraverso lo sport, offrendo a bambini e adulti con disabilità intellettive l’opportunità di allenarsi e competere in discipline olimpiche.