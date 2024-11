Ilrestodelcarlino.it - Strade bianche, partono i lavori: "Asfaltature per 140mila euro"

Dopo la spesa per circa 50milaper l’asfaltatura della strada del Diavolo o almeno delle parti più ammaliate, il comune di Codigoro sta spendendo, nel triennio 24-25-26,per sistemare le cosiddette "". "Si tratta di quellenon asfaltate che tuttavia servono molte località ed abitazione delle campagne del nostro territorio - spiega l’assessore Stefano Adami - che a causa delle piogge e del transito dei mezzi pesanti, che servono per le lavorazioni nei terreni agricoli, si deteriorano. Tuttavia su questatransitano ovviamente anche le auto di coloro che hanno le abitazioni che vi si affacciano ed anche i mezzi di soccorso in caso di necessità. Per tutti questi motivi - prosegue l’sponente delle giunta codigorese - come amministrazione comunale ci preoccupiamo, compatibilmente alle risorse disponibili, probabilmente insufficienti, a cercarle di portarle nelle migliori condizioni possibili di fruibilità e transitabilità".