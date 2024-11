Anteprima24.it - Si fingono carabinieri per truffare un’anziana, due arresti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Signora sua figlia ha fatto un un incidente. Deve pagare una cauzione per evitare l’arresto”. Solita tecnica quella utilizzata da due campani di 20 e 21 anni che sono stati arrestati in flagranza di reato daidella compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano Giuseppe Testa.I due hanno contattato telefonicamente una donna di 74 anni di Pescocostanzo, spacciandosi per. Uno di loro ha gestito la conversazione telefonica mentre l’altro lo ha aspettato a bordo dell’auto. La donna, impaurita, ha consegnato nelle mani dei malviventi gioielli e preziosi che aveva in casa per un valore complessivo di circa diecimila euro.Idella stazione di Pescocostanzo, avendo ricevuto già altre segnalazioni di truffe nel circondario, nel corso dei controlli del territorio, hanno notato un’auto a noleggio con due persone a bordo mai viste prima in paese.