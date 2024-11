Sci di fondo Coppa del Mondo 24 25 | trionfa Klaebo a Ruka Pellegrino out in semifinale

Leggi su Sportface.it

Buona la prima per Johannes, che domina la prima sprint a tecnica classica delladel24/25 di sci di. Il fenomeno norvegese in quel di(Finlandia) prevale sul connazionale Erik Valnes, mentre sul terzo gradino del podio sale Lauri Vourinen. Poi Even Northug, Niilo Moilanen e Marcus Grate. Stop inper Federico, beffato al fotofinish da Grate e Northug, ma comunque autore di una buona prestazione. L’altro azzurro che aveva superato le qualificazioni, Michael Hellweger, invece si è fermato nei quarti, giungendo quinto dietro a Moser, Grate, Haarala e Liekari nella sua batteria. La prova femminile ha vistore invece la svedese Johanna Hagstroem davanti alla norvegese Julie Myhre e alle altre due svedesi Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.