Ilfattoquotidiano.it - Processo Miteni, la superperizia della difesa è un autogol: secondo i consulenti i Pfas sono nella norma. Ma hanno sbagliato tutti i calcoli

A volte anche i luminari accademici,di parte nel più importanteper inquinamento in corso in Italia, si sbagliano. E commettono un errore di calcolo grossolano, abbattendo indebitamente di 70 volte la presenza deicontenuti nell’acqua potabile e di conseguenza il rischio per la salute umana. È accaduto nell’aulacorte d’assise di Vicenza, dove si è svolto il contro esame di due docente universitari, entrambi citati dai difensori dei managerdi Trissino, accusati di disastro ambientale per la diffusione delle sostanze perfluoroalchilichefalda che sta nel sottosuolo di mezzo Veneto. A deporrestati chiamati Paolo Boffetta, epidemiologo e ordinario di Medicina del Lavoro all’università di Bologna, e Claudio Colosio, docente all’Università statale di Milano.