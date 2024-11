Biccy.it - Previsione finale su Sanremo 2025: i 32 big che dovrebbero essere in gara

Leggi su Biccy.it

Dopo mesi di attesa ci siamo quasi, domani Carlo Conti farà il grande annuncio sul Festival di. Il conduttore durante l’edizione del Tg1 delle 13:30 svelerà i nomi di tutti i big in. Lo stesso Conti ha confessato che i cantanti che si esibiranno a febbraio al Teatro Ariston saranno più di 24, ma certamente meno di 40 e adesso All Music Italia ha fatto l’ultima, quella prima della lista ufficiale.Alcuni dei nomi ipotizzati dal famoso portare musicale sono stati tirati in ballo anche da diversi giornalisti, critici musicali ed esperti di musica, ma ci sono anche delle novità interessanti. Secondo ladi All Music apotrebbero esserci i ritorni di Fedez, Diodato, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Marcella Bella, ma anche i debutti di Emis Killa, Tiziano Ferro e Tony Effe.