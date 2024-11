Quifinanza.it - Northvolt guarda alla Cina per salvarsi, contatti con il colosso Catl

L’azienda svedese di batterie al litio per auto elettrichesta cercando di sviluppare una partnership per uscire dsituazione di crisi in cui è caduta da diversi mesi. Dopo una fase di grandi investimenti da parte di molti grandi gruppi automobilistici europei,ha subito il contraccolpo del crollo del mercato automotive e orafuori dall’Europa,.L’obiettivo sarebbe quello di trovare un’azienda in grado di dare ala capacità di scalare la propria produzione di batterie e disposta a investire, con l’intenzione di entrare nel mercato europeo. Tra tutti i nomi possibili, sembra stia emergendo quello di Contemporary Amperex Technology Co. Limited, meglio conosciuta comeDopo aver chiesto l’amministrazione straordinaria negli Stati Uniti,sta cercando di uscire dcrisi che l’ha portata sull’orlo della bancarotta.