Non solo mandorla

La presenza dell’amaretto nella liquoristica italiana è rintracciabile in più momenti storici, grazie all’abbondante letteratura di settore che dalla metà del Settecento in poi tiene traccia delle numerose produzioni attive lungo tutto il Bel Paese. Nell’ultimo decennio, diversi prodotti sono stati felicemente riscoperti dalle nuove generazioni di bartender che hanno iniziato a utilizzarli in maniera estensiva in miscelazione e applicati alle nuove tecnologie. Ne è nato – e continua a evolversi – un nuovo stile di bevuta, più attento alle produzioni artigiane e più sensibile all’utilizzo di spiriti a bassa gradazione.Amaretto Adriatico è un progetto giovane, nato in Puglia, da un ricordo d’infanzia di uno dei suoi fondatori. «È nato tutto grazie a mia madre italiana che mi preparava il mio dolce preferito, il tiramisù, con due gocce di amaretto» racconta Jean Robert Bellanger.