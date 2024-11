Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca ha bisogno dei goal di Alvaro Morata: i numeri non sorridono allo spagnolo

Leggi su Dailymilan.it

ildihadeidei propri attaccanti: il bottino dideve aumentareCome esordisce anche il Corriere dello Sport, ildiha necessariamentedeidel suo.L’apporto dellodal suo arrivo è stato e continua ad essere veramente importante a livello di gruppo e di sacrificio. Tuttavia il diavolo deve incrementare il bottino didall’attacco e l’ex Atletico Madrid è ancora fermo a 2 reti.Un numero troppo basso per la punta titolare della squadra rossonera, che vuole invertire rotta da qui in avanti per incrementare l’ incisività dei suoi in campionato.vuole il suogoleadorhadeidi: inonLEGGI ANCHE CLAMOROSO – Il PSG scarica Gigio Donnarumma e Beppe Marotta vuole portarlo all’Inter.