Maxi rissa in centro tra genitori e adolescenti

tra giovanissimi in piazza Repubblica ieri intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati una ventina i ragazzi coinvolti, tra cui diversi minorenni. Nella piazza si sono resi protagonisti di un violento pestaggio, sono volati insulti, poi dalle parole sono passati ai calci e pugni. I motivi ancora da chiarire. La, che pare abbia coinvolto anche qualche genitore, è scoppiata in pieno. Gli operatori del 118 hanno soccorso quattro persone, tre ragazze tra i 14 e i 18 anni e una donna di 37 anni. In serata, gli agenti della polzia stavano ancora procedendo all’identificazione delle persone coinvolte, almeno una quindicina: dalle prime informazioni sarebbero tutti italiani e in gran parte non residenti a Varese. Sono scattate le prime denunce. Ros.For.