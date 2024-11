Terzotemponapoli.com - Lobotka, se si chiamasse Stanley Lebot-Smith sarebbe in Premier

è uno dei pochi calciatori della rosa del Napoli insostituibili. Antonio Conte lo ha capito anche quando, dopo l’infortunio in Nazionale dello Slovacco, lo ha sostituito con Gilmour. La corte del Barcellona, e le lusinghe di Xavi di qualche tempo fa, ne sono la conferma. I catalani ancora sognano, tra l’altro, lo slovacco. I complimenti ora giungono anche da Oltremanica, dalla patria di origine del soccer. Ai microfoni di The Overlap, famoso podcast britannico di alcuni ex giocatori come Neville e Roy Keane, la conduttrice Nieve Petruzziello ha speso parole al miele per Stanislav. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate dalla stessa all’interno del podcast.tra i tre di Serie A di cui si parla in InghilterraCosì la conduttrice Nieve Petruzziello: “per primo, il centrocampista del Napoli, lui è tra i migliori tre giocatori in Europa nel suo ruolo.