Sport.quotidiano.net - L’obiettivo. Guarire dal mal di trasferta in uno stadio storicamente fra i più ostici

Nella storia di entrambi i club, c’è uno spazio particolare e speciale per questa sfida. Non v’è dubbio. Gli incroci del ’Martelli’ hanno rappresentato tanto, in un senso o nell’altro, per numerosi personaggi transitati da Modena. Verrebbe da dire che ora tocca anche a Paolo Mandelli. E non solo perché i canarini sono ancora alla ricerca della prima gioia lontano dal Braglia, tarlo enorme di una stagione nata, evidentemente, sotto una stella non troppo esaltante. Ma perché, da una squadra finalmente priva di infortunati lungodegenti, ci si aspetta ora un colpo di reni, un segnale, una svolta. Al lettore il piacere di individuare il termine più opportuno. Certo, la tranquillità dell’ex tecnico della Primavera è stata trasmessa e in parte si è notata. Con Carrarese e Cosenza il Modena è parso più equilibrato senz’altro, ma ancora malaticcio dal punto di vista delle attenzioni e dei dettagli, troppo importanti per una formazione che, alla base, ha qualità da risvegliare.