Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi di riflessione, posizione interessante senza le Donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:23 L’alternativa principale è comunque Cf1, da cui il Cavallo può decidere quale tipo di manovra effettuare. Cb1-d2-f1 per andare poi a scegliere il tipo di continuazione è un piano più noto nella Spagnola, ma anche in questo caso, sebbene ovviamente “dilatato”, è presente.11:22 Intantoha speso più di mezz’ora complessiva.ha un’ora e 10, invece, a dis.11:19 In generale qui Te1+ avrebbe comunque una funzione di controllo della colonna e, al netto delle valutazioni dei motori. L’alternativa a4 è invece legata al tentativo di impostare piani sul lato di Donna.11:15 Nella Damjanovic-Kramer di cui abbiamo parlato a questo punto si è verificata 16. Te1+, che però è leggermente favorevole per il Nero.