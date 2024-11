Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire. Assente Vittozzi, c’è Wierer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.25: Buongiorno e benvenuti alladellain programma anella giornata di apertura della Coppa del Mondo-2025.LADELLA SINGLE MIXED DIDALLE 13.15Buongiorno e benvenuti alladellain programma anella giornata di apertura della Coppa del Mondo-2025. Giornata dedicata agli eventi misti, quella di oggi, con la single mixed relay che si è disputata in tarda mattinata e ora è il momento della: le due gare apriranno questa nuova edizione della Coppa del Mondo in Carelia settentrionaleIn totale, quindi, saranno 27 le nazioni che parteciperanno alla prima tappa della Coppa del Mondo/2025 in Finlandia.