La Fides cerca l’allungo. Paludi alla prova Cus

C’è attesa per l’esito del nono turno in Serie C Toscana di basket. Si guarda in particolaregara della Wetech’s Arena, il palasport di viale Matteotti a Montevarchi, per capire se la, sin qui capolista indiscussa del girone B riuscirà a centrare la vittoria numero 9 in altrettanti incontri giocati. Sulla carta l’impegno di oggi pomeriggio, con la prima pa due alzata alle 18, si annunciaportata dei gialloverdi di coach Riccardoe del suo vice Lorenzo Parigi, visto che approda in Valdarno il Cus Firenze, formazione a quota 6 in classifica, a meno 10 dvetta occupata in solitario da capitan Dainelli e soci. Nello scorso week-end, gli universitari fiorentini sono stati superati in casa dall’Union Prato (73–58) ma il ko. non deve indurre la Wetech’s a snobbare gli ospiti.