Metropolitanmagazine.it - Katherine Kelly Lang, chi è il compagno Dominique Zoida

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Brooke Logan in Beautiful – ha compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio, l’ultimo ex marito è Alex D’Andrea con il quale ha dato alla luce la sua terza figlia Zoe Katrina. Come si evince dal nome, si tratta di un uomo di origini italiane sposato nel 1997 e con la separazione arrivata nel 2014. Il primo matrimonio, invece, di, risalente al 1989, è con l’ex marito Skott Snider. Con quest’ultimo ha avuto i suoi primi due figli, Jeremy e Julian. Oggiè l’attualedie il: un amore florido a dispetto della differenza d’età, attualedi, è un ex produttore televisivo e dunque vicino al mondo dell’attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful.