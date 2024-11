Rompipallone.it - Juve, dietrofront Zirkzee: ne arriva un altro dallo United

Ribaltone in casa Manchester, cambiano idea per: ecco il colpo che i bianconeri possono mettere a segno dai Red DevilsSi è parlato molto, moltissimo di lui, in tema di mercato nella seconda parte dello scorso campionato e nella scorsa estate. E si continua a farlo ancora adesso. Quello di Joshuaè un nome caldissimo e non potrebbe essere altrimenti, per il valore del giocatore e per le vicende che lo stanno riguardando in questi mesi, piuttosto sorprendenti per come si erano messe le cose.Lo sognava lantus (e Thiago Motta), lo aveva messo nel mirino il Milan, ma alla fine l’olandese era finito al Manchester. Dove però per lui le cose non stanno andando alla grande, al contrario. Dopo il gol al debutto in Premier League, è stato uno dei simboli della crisi totale del Manchesterdi Ten Hag.