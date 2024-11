Calciomercato.it - Inter, Inzaghi non sorride: coperta corta in difesa per la Fiorentina

Leggi su Calciomercato.it

Emergenza nel reparto difensivo per l’allenatore nerazzurro in vista del big match di domani pomeriggio a FirenzeUn’altra tegola per Simonein vista dello scontro al vertice di domenica in casa della. L’molto probabilmente non avrà a disposizione Carlos Augusto, che si aggiunge all’infortunio muscolare accusato da Pavard in Champions contro il Lipsia.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itIl jolly brasiliano ha accusato un affaticamento alla coscia destra nell’ultimo allenamento e difficilmente riuscirà a recuperare in vista della sfida di Firenze. Decisiva sarà la rifinitura di oggi ad Appiano Gentile prima della partenza in treno nel pomeriggio per la trasferta in terra toscana, ma l’orientamento die dello staff medico nerazzurro è quello di non rischiare di peggiorare le condizioni dell’ex Monza.