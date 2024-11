Gamberorosso.it - "Il primo guadagno? 14 centesimi. Non sono una vegana intransigente". Intervista all'ideatrice di Cucina Botanica

C’è stato une dopoin Italia, è inutile negarlo. Quella ragazza timida che nel 2018 ha caricato con timore ilvideo della torta carote e nocciole su YouTube oggi è una delle donne più influenti sul web. Nel 2021 insignita tra gli Under 30 destinati a diventare leader del futuro da Forbes, Carlotta Perego ha ora tre dipendenti, al suo fianco il marito Simone che cura con lei il progetto, e quattro libri pubblicati. L’ultimo, Scuola Vegetale (ed. Gribaudo) è un vero manuale, bello, di design, un volume più istituzionale con spiegazioni di base, tecniche e liste di ingredienti, raccontate però con il linguaggio semplice e fruibile che negli anni le ha garantito il successo., l'influencer che ha cambiato il modo di concepire lavegetaleQuando ha cominciato non pensava di poter arrivare fino a qui, ad avere un programma tutto suo su Food Network (L'Orto di Carlotta), a essere ospite per ben due volte di È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, co-fondatrice di una app per piani alimentari personalizzati e volto di riferimento per lavegetale in Italia, con un seguito di oltre 1,2 milioni di follower su Instagram.