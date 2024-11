Inter-news.it - Genoa-Inter Primavera 3-1, Ghirardello è perfetto: flop nerazzurro a Genova

Finisce 3-1 allo Stadio C.S. Sciorba dila sfida tra ile l’. Il Grifone fa la partita perfetta e non lascia scampo all’con un super.SCONFITTA – Si è chiuso con il risultato di 3-1 la sfida tra ile l’. I nerazzurri, dopo il solito inizio passato a studiare gli avversari, vengono sin da subito sopraffatti da un bellissimoche trova il gol dopo dieci minuti con Fazio. Al 34? arriva il pareggio dell’con Lavelli che come un rapace beffa Consiglio. Dopo appena due minuti però arriva il nuovo vantaggio del Grifone con un superche riporta i suoi in vantaggio., secondo tempo a tinte rossobluSECONDO TEMPO – Al 54’ arriva il tris delconche da fuori area non lascia scampo a Zamarian.