Temporeale.info - Formia / The good lobby e l’ingegner Polsinelli, il sindaco Taddeo chiarisce la posizione del Comune

Leggi su Temporeale.info

– “Dopo giorni di inutili polemiche create ad arte al solo fine di gettare fango su questa Amministrazione, come sempre è necessario intervenire per ristabilire correttezza di informazioni. Purtroppo ancora una volta troppe strumentalizzazioni; questa volta con il fine di creare forzatamente un legame tra fatti penali verificatisi neldi Ceccano e il .L'articolo/ The, illadelTemporeale Quotidiano.