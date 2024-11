Game-experience.it - Crimson Desert, provato in anteprima: le nostre prime impressioni

Prendete tante, piccole componenti di vari titoli di genere action/adventure. Prendete la base di gioco Dragon’s Dogma II, l’aggressività necessaria e le meccaniche di Dark Souls, ma anche Assassin’s Creed, The Witcher e molti altri e si: anche alcune mosse di Wrestling direttamente da WWE 2K24 (prometto che il tutto avrà un senso, più trardi). Le ispirazioni e licenze poetiche prese da casa Pearl Abyss sono tante, alcune più grandi, altre minori, ma siamo siamo sicuri nell’affermare che nonostante l’apparente miscuglio randomico,riesca a mantenere una sua identità ben chiara.Questo, quantomeno nelle battaglie. Sfortunatamente la demo che abbiamo avuto modo di provare permetteva unicamente di sfidare 4 bossfight, sebbene in aree aperte. È un vero peccato che del mondo di gioco abbiamo visto gran poco, se non per la grande varietà delle 4 arene di combattimento e del video di presentazione iniziale.