Liberoquotidiano.it - Confapi Roma e Lazio, una serata che accende il futuro del territorio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lasi è svolta ieri nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, confermandosi come un evento di altissimo livello e un momento cruciale per ildel tessuto imprenditoriale e istituzionale del. L'evento ha riunito rappresentanti di spicco del mondo politico, economico e istituzionale, sottolineando il ruolo strategico della confederazione nel promuovere lo sviluppo del. Tra gli ospiti illustri che hanno animato la, spiccano il Ministro Francesco Lollobrigida e il Presidente della RegioneFrancesco Rocca, insieme a rappresentanti del Comune die delle principali realtà locali. Un'ampia partecipazione che ha reso l'evento una piattaforma privilegiata per il confronto e la costruzione di sinergie in grado di affrontare le sfide future.