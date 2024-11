Iltempo.it - Comizio alla fiaccolata per Ramy, la dem cacciata via: "Questa è propaganda"

È partito dal Corvetto con l'invitonon violenza seguito da un minuto di silenzio, il corteo per ricordareElgaml, il 19enne morto nella notte tra sabato e domenica scorsi mentre scappava a bordo di uno scooter guidato da un amico durante un inseguimento dei carabinieri. "Grazie per esserci, siete numerosi - ha detto col megafono uno degli amici del giovane morto in un incidente durante un inseguimento dei carabinieri -. Qui è dove viveva. Ci hanno detto di non passare da qui per evitare brutti ricordifamiglia ma vogliamo che sia un momento di rispetto per il nostro amico. Lo dico subito:chi volesse far sfociare il corteo nella violenza se ne può andare". Il minuto di silenzio è stato seguito da un applauso. Il corteo per, al quale partecipano circa 500 persone, ha come sfondo le preghiere coraniche diffuse dalle casse.