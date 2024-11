Codice strada | 14 dicembre in vigore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.37 "Sabato 14entra inil nuovodella".Lo ha detto il Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini,in diretta live sui suoi canali social. Si tratta di "nuove regole per maggiore sicurezza che cercano di ridurre il numero di 3mila morti che, l'anno scorso, sono stati una strage. I monopattini possono essere usati solo nelle città, non fuori, e, per il bene di chi li usa casco, targa e assicurazione e non si possono abbandonare in mezzo allae sui marciapiedi",ha detto Salvini.