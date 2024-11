Lanazione.it - Cambiano le regole: autovelox, limiti più alti. E pattuglie nei punti nevralgici del traffico

Prato, 30 novembre 2024 – ll nuovo Codice della strada è stato ufficialmente approvato e introduce diversi cambiamenti, nonché una stretta nei confronti degli utenti della strada. Sanzioni più severe, sospensione immediata della patente in diversi casi e maggiore rigore nei confronti di chi utilizza il cellulare, guida sotto l’effetto di alcol o droghe o supera idi velocità. A queste misure si aggiungono nuove disposizioni per monopattini,, zone alimitato e neopatentati. Marco Maccioni, comandante della Polizia municipale, conosce bene le abitudini dei pratesi alla guida e come le nuove disposizioni potranno impattare sugli automobilisti a cominciare dal cellulare alla guida, una delle principali cause di sanzione nonché di incidente. Maccioni, i pratesi alla guida sono indisciplinati? La stretta sui telefonini aiuterà a ridurre sanzioni e sinistri? “La distrazione è il principale imputato in caso di incidente.