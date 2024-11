Ilgiorno.it - Attacchi agli autisti dei bus: "Troppi pericoli", giro di vite

Comportamenti violenti, droga, furti, ricettazione, scattano 17 provvedimenti del questore Pio Russo il quale sta tenendo il pugno di ferro, insieme alla divisione anticrimine, contro comportamenti e reati ritenuti potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Un 18enne residente in provincia, accusato di reati di indole violenta, commessi, in particolare, a danno di conducenti di mezzi pubblici in circolazione a Lodi, ha ricevuto un avviso orale. Così come un 50enne residente in provincia, con alle spalle numerosi reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti che, su segnalazione dei carabinieri di Sant’Angelo, è finito nei guai. Tra i provvedimenti della questura anche un “Daspo Willy“, cioè un divieto di accesso ad un punto vendita di alimenti e bevande di Casalpusterlengo, a carico di un 25enne.