Alessandro Basciano su Sophie | Ho dovuto chiamare l’ambulanza

torna a parlare della sua vicenda legale e del rapporto turbolento conCodegoni. Dopo essere stato incarcerato e rilasciato in meno di 48 ore, l’ex gieffino ha raccontato la sua versione dei fatti durante un’intervista alla trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani.ha affrontato i temi delle accuse ricevute, il loro impatto sulla sua vita professionale e il rapporto con, definendola “una persona instabile”.: il danno d’immagine e la carriera in crisiUno dei temi centrali dell’intervista è stato l’impatto della vicenda sulla carriera di. “Fino ad oggi facevo il dj. Se non mi faranno più lavorare? Le prospettive sono queste. Le richieste che avevo sono state annullate”, ha dichiarato.ha spiegato che, in passato, lavorava stabilmente: “Facevo 120/150 date.