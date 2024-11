Notizie.com - Addio alla vasca da bagno: in futuro ci laveremo tutti in una “lavatrice umana” (e sarà una splendida esperienza)

Leggi su Notizie.com

Voglio restare tutto il giorno in una, con l’acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che s’infreddolisce appena. Ecco: innonpiù possibile.L’idea di sostituire la tradizionaledao la doccia con qualcosa di più innovativo e futuristico potrebbe sembrare estratta direttamente da un romanzo di fantascienza. Tuttavia, questoè molto più vicino di quanto si possa immaginare, grazie al lavoro pionieristico degli ingegneri giapponesi che hanno sviluppato quello che è stato soprannominato la ““. Questa nuova invenzione promette non solo di rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura della nostra igiene personale ma anche di offrire un’completamente nuova e rilassante.Ildel lavaggio e del relaxnella? – notizie.