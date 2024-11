Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio, Zelina Vega e Dragon Lee si uniscono per una raccolta alimentare nel giorno del Ringraziamento

Il mondo del wrestling celebra ilcon stile, e la WWE ha sfruttato l’occasione per dare un importante contributo alla comunità.Collaborando con C4 e il St. Mary’s Food Bank, la WWE ha contribuito a donare 50.000 pasti in questa stagione festiva, rendendo la giornata ancora più speciale per innumerevoli famiglie. In un video emozionante condiviso da TKO, Rey, insieme aLee, è stato visto allain Arizona. Il trio ha consegnato pasti alle famiglie in attesa nelle lunghe file, ha scattato foto con i fan e ha persino donato al team del St. Mary’s una replica del titolo Undisputed WWE Championship. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TKO Group Holdings (@tkogrp)Reyha parlato di questa iniziativa significativa, dichiarando: “La WWE e C4 hanno collaborato con il St.