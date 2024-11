Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità dopo la precettazione da parte del Ministero dei Trasporti la protesta nel trasporto pubblico oggi è di 4 ore è iniziata alle 9 e prosegue fino alle 3 per quel che riguarda la rete Atac e sono aperte le metropolitane possibile però la chiusura di alcune stazioni Attiva anche la termini-centocelle per bus e tram corse non garantite sempre sino alle 13 è ancora questa mattina con te in centro da Piazza dell’esquilino e i Fori Imperiali e tra Piazza Indipendenza e piazza Barberini deviazioni per 33 linee di bus dettagli aggiornamentimobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità