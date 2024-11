Tvplay.it - Torna all’Inter, è tutto fatto: Inzaghi lo avrà a disposizione da luglio

L’Inter di Simonelavora anche in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro potrebbe avere un nuovo rinforzo.Ha avuto qualche difficoltà ad inizio stagione, ma l’Inter di Simoneora sembra aver trovato la giusta continuità e va bene sia in campionato che in Champions League. Il club nerazzurro ha vinto di misura contro il Lipsia e ora è sempre più vicino alla qualificazione diretta in Top 8. Il club è ora in un ottimo momento di forma., èloda(Lapresse) TvPlayLa squadra è giàta al lavoro e il prossimo weekend affronterà un big match al Franchi contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma di questa stagione. Osservando le statistiche si può vedere che l’Inter crea molto ed è sempre molto offensiva, però allo stesso tempo gli attaccanti non convincono.