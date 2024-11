Thesocialpost.it - Torino, lo sciopero sfocia in violenza: uova e fumogeni contro la Polizia

La tensione è salita alle stelle adurante il termine del corteo sindacale per logenerale, con un episodio diche ha coinvolto le forze dell’ordine schierate in piazza Castello, davanti alla Prefettura. Mentre il corteo, che ha visto la partecipazione di migliaia di lavoratori e sindacalisti, stava giungendo al suo termine, alcune centinaia di studenti pro Palestina hanno dato vita a un’azione provocatoria, lanciandocon vernice rossa,e torce da segnalazionegli agenti di.L’episodio si è verificato subito dopo la conclusione della manifestazione sindacale, quando il clima era ancora molto teso. Gli studenti, appartenenti a un gruppo che ha partecipato alla manifestazione a sostegno della causa palestinese, hanno preso di mira le forze dell’ordine, che erano state dispiegate per mantenere l’ordine pubblico in un momento delicato, in cui si temevano possibili disordini.