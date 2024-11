Ilgiorno.it - Studenti del Novello videomaker. Trattamenti sanitari e scelte:: "Biotestamento fondamentale"

"DAT ti una scelta!", è il titolo del video realizzato da un gruppo didel liceo scientifico e classiconel contesto di un percorso formativo di educazione civica basato sulla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamentoo (Dat), soprattutto nel fine vita. Il lavoro è stato presentato nei giorni scorsi a Riccione nell’ambito del XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, nel corso di una tavola rotonda dal titolo "Legge 219/2017: una luce da mantenere accesa sulla via della scienza e della cura". Tutto era partito dal progetto "Liberi di scegliere" che, nell’anno scolastico scorso, aveva visto la classe didi 3L e l’associazione Il Samaritano, in qualità di partner dell’iniziativa finanziata dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, approfondire i temi della libertà di scelta a tutela del diritto alla vita e alla dignità della persona.