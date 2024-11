Quotidiano.net - Seul, conducente della metro si ferma per una sosta-bagno: 125 treni arrivano in ritardo

(Corea del Sud), 29 novembre 2024 - Ha dell'incredibile la vicenda accaduta qualche giorno fa in una stazionepolitana di, la capitaleCorea del Sud. Durante l'ora di punta mattutina dello scorso 25 novembre, unlinea 2 ha effettuato una pausa urgente nelstazione intorno alle 8:11 ora locale. La, dalla durata esatta di 4 minuti e 16 secondi, ha causato undi ben 20 minuti nella linea in questione, provocando la riprogrammazione a catena di ben 125successivi. Stando a quanto riportato dalla stessapolitana di Seoul, molti di essi sono stati ritardati a loro volta di 20 minuti rispetto ai loro orari di arrivo originali. Potrebbe, tuttavia, non esserci stato nessun particolare inconveniente per i passeggeri, poiché ihanno continuato a partire e arrivare con circa gli stessi consueti intervalli degli altri giorni.