Tpi.it - Sciopero generale oggi 29 novembre 2024 a Roma: orari dei trasporti (mezzi Atac, Cotral, Astral)

Leggi su Tpi.it

29dei)Lodi, venerdì 29, coinvolge anche iecc) di? La risposta è sì. Al’agitazione interesserà la retee i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Saranno inoltre coinvolte le lineecon possibili disagi dalle 9 alle 13. Durante lo, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e non sarà assicurato il servizio delle biglietterie.che invece non impatterà sui treni. Le ferrovie dello Stato non sono infatti interessate dallodi