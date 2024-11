Gaeta.it - Sciopero generale in Alto Adige: forte adesione nell’industria pesante e richieste di adeguamento salari

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ha visto una significativa partecipazione alloche ha coinvolto l’industria. I dati delle adesioni parlano chiaro: presso l’Aluminium, hanno scioperato il 90% dei lavoratori, mentre le Acciaierie hanno registrato un’dell’80%, e l’azienda Iveco ha visto fermarsi il 60% del personale. Questo movimento sindacale si è manifestato in risposta a problemi specifici legati al costo della vita e alla questioneale.Le ragioni della mobilitazioneUna delle principali motivazioni alla base delloè ilmalcontento per il mancatodie pensioni rispetto all’inflazione reale. Durante il corteo che ha attraversato il centro di Bolzano, con circa 600 persone partite da piazza Mazzini in direzione del Commissariato di Governo, i segretari di Cgil e Uil, Cristina Masera e Mauro Baldessari, hanno espresso le preoccupazioni condivise dai lavoratori.